KÖÖGIPIHTIMUSED | „ISSAND, MIS TAL VIGA ON!“ Komme visata prügikasti säilivusaja ületanud toit ajab pere lõhki 

See võiks olla tavaline Eesti pere – õed-vennad, juba enda elude peal, kuid siiski käivad tihedasti läbi. Kõigil pühadel tullakse suurde isatallu kokku ja siis on kõik nagu vanasti. Ainult et nüüd on keemas suur probleem. Nimelt on üks õdedest võtnud nõuks piinliku tähelepanuga vaadata toiduainete säilivuskuupäevi. Vähe sellest, et prügikasti lendab toit, mis on paar päeva üle tähtaja – hävitamisele kuuluvad ka toiduained, millel on veel paar päeva aega nii-öelda kella kukkumiseni. Ja pole vahet, kas see on jogurt, vorst või šokolaad. „Hulluks ajab, ma ei või sellist raiskamist vaadata,“ ahastab teine õde.