KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Manoly kohvituba (Tallinn): koduköögi roogade pakkumine meistritasemel paneb maitsejahtija kinnisilmi nurruma 

Ega kohvitoa nimelisse kohta ei oskaks toiduotsinguile sattudagi, kui selleks otse soovitust ei antaks. Ja veel sõnadega, et seal pakutavat koržets’likke haugikotlette! No seda ilu tahan ma oma silmaga järgi kaeda. Postimehe majast tulles ei ole vaja ka kaugelt otsida, suisa samas hoones paiknebki see Manoly nimeline puhvet.