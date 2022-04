SUUR SUŠITEST: millised Tartu vegansušid hellitavad maitsemeeli enim? Kuidas mekkis peedisuši? Milline suur tükk ähvardas suu lõhki ajada? 

Eelmisel kevadel pidasime sõpradega maha ühe korraliku pitsapikniku, mille käigus valisime välja oma Tartu lemmikud veganpitsasid. Sel aastal tundsin, et aeg on sama korrata täistaimsete sušidega. Sušipiknik toimus juba veebruaris, aga alles nüüd jõudsime üksmeelele, millised sušid ikkagi need kõige paremad on.