TOIT KAHEKS PÄEVAKS | Täna õhtuks forell, homme lõunaks sellest määre! 

Karrinüansiga forell erineb harjumuspärasest, kuna enamasti me neid kahte kokku ei pane. Tegelikult on see hea viis valmistada üks mõnus argiõhtu roog. Kõik, mis on eelmisest õhtust alles jäänud, sobib järgmisel päeval uue roa loomiseks.