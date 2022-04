MEELIERGUTAV | Kohvikreemikook

Kui teile meeldib kohv, siis on see kook kindlasti just teie jaoks! Rammusa šokolaadimaitselise põhja peal on siidiselt pehme kohvikreemikiht, mis enne serveerimist on omakorda vahukoorega kaetud. Kirsiks tordil on peale laotatud mõrkjas kakao — mis võiks olla parem!