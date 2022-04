SUUR SULATATUD JUUSTUDE TEST: nii tasavägiseid tulemusi pole paarikümne aasta jooksul veel ühelgi testil olnud 

Foto: Kollaaž (Erki Pärnaku)

Kui veinide iseloomustamisel öeldakse sageli, et see on kergesti joodav, siis enamiku testil osalenud sulatatud juustude kohta võiks öelda, et see on kergesti söödav (ja määritav). Üks juust võis maksimaalselt koguda 90 punkti ning olukorda, kus kolm kohta kaheteistkümnest lähevad jagamisele, pole Õhtulehe pimetestide enam kui 20-aastases ajaloos veel ette tulnud. Kes siis konkureeris kellega?