VAID 5 KOOSTISOSA: kevadpühade besee-kohupiimamaius virsikutega 

Kohupiima-virsiku kooslus koos beseega maitseb väga hõrgult. Foto: Kristi Rebane

Kui soovid magusalaual midagi kergemat pakkuda, otsi välja magustoidupokaalid, et valmistada virsikutega kohupiima-beseemaius. Magustoit saab vajaliku magususe puuviljadest ja beseest, nii et kohupiimakreemile ei olegi suhkrut vaja lisada! Serveeri magustoitu kohe pärast valmimist, sest kõige maitsvam on see siis, kui beseetükid on krõmpsud.