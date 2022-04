LIHAVÕTTENÄDALA KOOK | Külm tort “Troopika” 

2. Nõruta ananassitükid ja lõika väiksemaks. Tõsta toorjuust kaussi, lisa ananassitükikesed ja kookoshelbed. Vahusta koor pehmeks vahuks ja sega osade kaupa toorjuustusegu hulka. Kõige viimaseks sega täidisesse osade kaupa ka vanillikastmepulber. Kui täidise maitset proovid, siis kindlasti puhta lusikaga, millega sa ei sega. See on oluline, sest kui süljeensüümid satuvad kastmepulbriga täidisesse, võib see liiga vedelaks muutuda.