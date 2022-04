Lihatoidu retseptid ERITI EDEV PIKKPOISS | Hakkliharull soolaseente ja suitsujuustuga Tiina Lebane , täna 07:01 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

See on pikkpoisi edevam versioon – ka maitserohkem, aga ikka lihtne valmistada. Tainas võid kasutada mistahes soolatud metsaseeni ja et tainas jõuaks piisavalt maitsestuda, võid selle juba eelmisel päeval valmis teha. Suitsujuust annab head lisamaitset, aga võid kasutada ka tavalist riivjuustu. Serveeri kindlasti koos praetud ning soola ja meega maitsestatud sibularõngastega.