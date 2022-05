RANNAHOOAJAKS VALMISTUDES: köögiviljahautis herne, tomati ja fetaga

2. Kuumuta poti põhjas 3 sl õli, lisa sibulad ja hauta klaasjaks. Nüüd lisa potti porgandi- ja kartulitükid ja tomatipasta. Sega läbi ja kuumuta 3-4 minutit. Lisa riivitud tomatid ja nii palju kuuma vett, et köögiviljad oleksid vaevu kaetud. Vett on vaja just nii palju, et köögiviljad saaksid haududa. Vesi peab haudumise käigus aurustuma ja roog ei tohiks jääda vesine. Hauta rooga kõrgemal kuumusel ilma kaaneta umbes 15 minutit, kuni porgandid hakkavad pehmenema.