NÄDALA KOOK | Sidrunikook purukattega  

1. Valmista esmalt sidrunivõie. Pane poti põhja 3-5 cm vett. Kuumuta keemiseni, alanda kuumust nii palju, et see aurab, kuid ei mulise. Pane munakollased, suhkur, sidrunikoor ja mahl ning sool kuumuskindlasse nõusse. Aseta potile nii, et selle põhi ei ulatu vette ja vispelda kuni segu on ühtlane. Jätka vispeldamist seni, kuni segu on saavutanud paksema majoneesi konsistentsi (selleks kulu 6-9 minutit). Võta pliidilt ja jätka veel vispeldamist, et võie kiiremini jahtuks.