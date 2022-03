KÜÜSLAUGUGA KOKKAMISE VEAD: ega sina nendes süüdi pole? Küüslauk on kasulik ja maitsev, kui õigeid lihtsaid nippe kasutada 

„Küüslaugu kuritarvitamine on kriminaalne,“ kirjutas kunagine menukokk ja kirjanik Anthony Bourdain. „Liiga vana küüslauk, kõrvetatud küüslauk, läbi koletisliku küüslaugu pressi surutuna - kõik need on jälestusväärsed. /-/ Väldi iga hinna eest küüslauke, mida näed mädanemas õli sees mõnes keeratava kaanega purgikeses. Ah et sa ei viitsi värkset küüslauku koorida? Järelikult pole sa küüslaugu vääriline.“