ÜLLATUS-ÜLLATUS: mida kõike kartulist teha saab!  

„Kartul, mida on nimetatud ka eestlaste teiseks leivaks, on meie toidulaual peaaegu iga päev,“ tõdes tippkokk Rudolf Visnapuu oma 2005. aastal ilmunud kartuliraamatus. Ka nüüd, 17 aastat hiljem, kinnitab Estonia Resort Hotel & Spa restoranis Noot peakoka ametit pidav Visnapuu, et tema kartulist küll ei loobu. „Üle päeva jõuavad meil kartulid kodus kindlasti lauale.“ Pere lemmikud on kartulipannkoogid. „Kui päeval praed kuhja valmis, siis õhtuks hakkab kauss juba tühjaks saama,“ kinnitab ta, et koogid on maitsvad nii kuumalt kui ka külmalt.