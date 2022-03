KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Narva Kohvik (Tallinn): koht on ju legendaarne, kuid ilmselt käiakse siin saiakeste, mitte päristoidu pärast

Jeerum, see koht on ikka olemas! Ja mitte midagi pole vist muutunud, kui ma siin vist u 40 aastat tagasi lapseohtu vanuses viimati käisin? Isegi saiakeste lõhn on sama!