EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Porgandileib, kerge teha ja taljesõbralik 

Jagan teiega täna üht Pipi pärandit tema lõputust retseptivakast. Need toidud, mida me koos tegime, olid ikka maised ja ühendasid sööjaid tuumaga - et oleks soe ja et oleks kindel. „Grounding“ - ütles üks kauge sõber pärast õhtusöögilauast tõusmist. Tundes, et oli justkui maa peale laskunud.