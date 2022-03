"TE ÖELGE SELTSIMEES STALINILE..." | Venemaa tuntuim toidublogger Belonika ei karda, et teda ootab sõjavastasuse näidisprotsessil 15 aastat türmi 

Venemaa tuntuim toidublogija Belonika on üks Vladimir Putini näidisprotsesside ohvritest, mille eesmärgiks on vaigistada igasugune kriitika Ukraina sõja suhtes.

Kunagi ei tasu tüli norida naisega, kes köögis süüa teeb, liiati kui ta on sündinud kangelaslinn Odessas - üks Putini vihasemaid kriitikuid meelelahutajate seas on Venemaa Nigella Lawsoniks peetud kokandusmaailma suunamudija Belonika ehk Veronika Belotserkovskaya. Naine on alates Vladimir Putini „erioperatsiooni“ algusest avaldanud oma sotsiaalvõrgustikes, millest Instagramis on enam kui 900 tuhat jälgijat, halastamatut kriitikat Venemaa sõja vastu Ukrainas. Vene võimud on teinud temast ühe näidissüüdistatavatest, kelle protsessiga teisi ähvardada. Naist võib oma julguse eest oodata kuni 15 aastat vangalt.