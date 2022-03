NÄDALA KOOK | Toor-brownie  

Tervislikest koostisosadest valmistatud kook on õige šokolaadise mekiga. Toorkoogi valmistamine on lihtne ja kiire, selleks on vaja vaid kombaini või blenderit, või ka võimsamat saumikserit, millega kõik ained peeneks suristada. Kook on laktoosi- ja gluteenivaba ning sälib külmkapis päris kaua.