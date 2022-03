NÄDALA MAIUS | Avokaado-laimi-tšiiakreem kookosejogurtiga  

Hommikusöögiks või vahepalaks või õhtusöögiks – see universaalne ja tervislik purgitäis maitseb hästi igal ajal! Seejuures täidab kõhtu, on vitamiinide- ja kasulike rasvade rohke ning ka silmale ilus vaadata. Purgi sisse on hea valmistada kasvõi juba sellepärast, et nii on seda mugav ka kaasa võtta.