Kartulikrõpsud: Põhjamaad armastavad hapukoort, muu maailm meresoola ja äädikat  

Foto: Pixabay

„Kui Põhjamaades on võlusõna hapukoor, siis üle maailma on see alati olnud meresool. Tavaliselt süüakse Põhjamaades ka tugevamini maitsestatud krõpse, mille kohta muu maailm ütleb, et need on liiga kanged,“ ütleb kodumaise krõpsu- ja vahvlitootja Balsnacki arendusjuht Reigo Rusing.