EVELIN ILVES | Ta kolis siia Moskvast. Oma kodulinna nime üle huulte tuues tõstab ta silmad ning pisarad pääsevad hääletult veerema

Fotod kasutamiseks AINULT Toidutares Foto: Mari Luud

Ta istub mu kõrvale ja vaikib. Lööb silmad maha ning vabandab vaevukuuldavalt. Et on väga väsinud. Et ei saanud und öösel. Et tegelikult pole juba mitu ööd sõba laugeile saanud. Ta silmad helgivad pisaravalmilt. Ma ootan, millest ta tahab ise alustada.