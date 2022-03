SISSESOOLATUD PAANIKA: millal poeriiulitelt kadunud sool tagasi tuleb? Rahvas kurdab: „Ämm lubas Soomest soola tuua“ ja „Ei teagi, kas nutta või naerda!“ 

Sool on muutunud taas sõjasümboliks – Eesti toidupoodide riiulitel laiutavad soolariiulitel kas tühjus või tulikallid maitsesoolad. „Ämm tuleb Soomest nädalavahetusel, lubas tuua,“ rõõmustab üks tarbija – ja ta pole sugugi ainus, kes on soola välismaalt tellinud. Suuremate kauplusekettide esindajad nendivad, et soolapuuduse taga on ootamatu tarneauk seoses Vene ja Valgevene päritolu kauba eemaldamisega ja inimeste ostupaanika. Nüüd aga tuleks maha rahuneda – uuest nädalast on sool kenasti taas olemas.