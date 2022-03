Magustoidud NÄDALA MAIUS | Manna-kohupiimavorm rõõsa koorega Tiina Lebane , täna 10:23 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

See on magustoit, mis on ühekorraga nii pehmelt õhuline kui ka rammusalt täidlane ja mahlane. Soovitan kasutada koostises rikottakohupiima – just selle kreemjama koostise ja pehme maitse pärast. Vähemagusale maiusele sobib hästi peale niristada pisut vedelat mett. Kastmeks ja mahlasuse lisamiseks piisab naturaalsest rõõsast koorest.