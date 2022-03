VAT SEE ON RELV! Tomati-ploomikonservi retsept ja samm-sammult valmistamisjuhend, millega kiievlanna viskas alla vaenuliku drooni

Rahvakaitse relvade nimistu on saanud soomlaste poolt kuulsaks tehtud Molotovi kokteilile lisaks Kiievi tomatikonservi! Ukraina sõja uudisterindel on üks helgemaid lookene Kiievi naisest Olenast, kes avastas rõdul suitsu tehes, et temast vihiseb mööda arvatavasti marodööride droon. Midagi mõtlemata kahmas ta sealsamas olnud hoidistepurgi ja lennutas täpse käega lennumasinale pihta. Nüüd on tuvastatud nii naine isik ja mis kõige tähtsam - ka mainitud konservi enam-vähem täpne retsept.