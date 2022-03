IGAL EESTI TEATRIL ON OMA HITTKOOK! Kas sina oled neid juba proovinud?  

Kondiiter tunnistab, et katsetas palju, sest soovis valmistada midagi erilist. Niimoodi rändasid esialgu koogi sisse mustad sõstrad, piparmünt, toortatar ja besee. Aga see polnud see. „Lõpuks jõudsin apelsini, pohla ja šokolaadini – need on eristuvad põhinoodid. Maitset lisab ka sidrun ja kaneel,“ räägib Heli oma loomingust.