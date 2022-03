KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | St. Patrick (Tallinn): miks on seljanka sisse sokutatud priske lusikatäis hapukoort? Eraldi selle serveerimine pole ju keeruline?

Moodsa ärihoone klaasseina taga paistev baarilett ja väikesed lauad jätavad esimese hooga mulje kokteilibaarist või kohvikust ning alles mahaistumise järel saan aru, et tegelikult on restoran hoopis teisel korrusel. Kuid kuna olen juba mantli seljast võtnud ja leti tagant kinnitatakse, et saab ka siia alla toitu tellida, nii jäängi siia istuma, nähes resto-interjööri asemel edasi-tagasi sebivaid toidukullereid – ju siis kojutellijad hindavad siinset kööki! Vaatame, mis minu pöidlad siis sellest arvavad.