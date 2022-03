KERGELT KEVADESSE: 8 vaimustavat taimset rooga suppidest saiakesteni, millega päikest tervitada 

Paastuajal on hea korrigeerida oma menüüd ja tuua sinna kergemad road. Või lihtsalt suurendada tervisliku taimetoidu osakaalu oma söögisedelis. Ajal, mil kevad vähehaaval võimu kehtestab, sobivad just tummised ja toitvad lihata road. Pakutavad retseptid tõestavadki, et taimne toidulaud ei pea koosnema pelgalt salatilehtedest.