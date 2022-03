Salati retseptid KASULIK KRÕMPS | Punase kapsa salat punaste apelsinidega Tiina Lebane , täna 11:18 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Mõnusalt krõmpsuv kapsa-porgandi toorsalat tsitrusemahla, magusate rosinate ja mõrkjate Kreeka pähklite ning mahlaste apelsinidega. See on salat, mida punaste apelsinide ajal lihtsalt peab tegema! Kui teed salatit mitmeks päevaks, siis lisa apelsini alati värskelt, et õhukesed viilud ära ei närbuks.