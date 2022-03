SAMM-SAMMULT | Cannelé-koogikesed - kuhjaga põnevust igas ampsus 

Foto: Ragne Värk

Cannelé-koogikesed on Prantsusmaalt pärit pisikesed hõrgutised. Õigesti valmistatuna on need seest mõnusalt vetruvad ja pehmed, pealt aga krõbedad ja karamellistunud. Kõige õigem on küpsetamisel kasutada spetsiaalseid vorme. Kui selliseid käepärast pole, saab maiust valmistada ka muffinivormides.