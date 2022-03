EVELIN ILVES | Koletis ja üllatus. Millest sõltub rahu? 

„Kui midagi kusagil on, siis on seda varsti kõikjal…“. See lause kuulub Poola luuletaja ja proosakirjanik Czeslaw Miloszile. 1980. aastal Nobeli kirjanduspreemia üleandmisel nimetas Rootsi Akadeemia ta kirjanikuks, kes „annab hääle alastiseisundis inimesele raskete konfliktide maailmas“. Puna-Poola diplomaadina 50ndate alguses Pariisis Läände hüpanuna kandis ta kaasas kogemust võika režiimi valedest ja vangerdustest, mida Lääne haritud kolleegid liiga tihti uskuma jäid ja kahetsusväärselt harva läbi nägid.