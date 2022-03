KOKKADEST KUNSTNIKUD: Triin Lellep juhib restoran Brasserie11 heategevuslikku oksjonit 

Need 20 maali ei sündinud mitte oksjoniks, vaid mullu novembris restorani esimeseks sünnipäevaks. „Soovisin meie oma inimesi esile tuua. Mõtlesin otsida kunstnikku, kes meid maaliks, aga see käis finantsiliselt üle jõu. Siis tuligi idee, et äkki prooviks ise teha. Pakkusin, et toon lõuendid ja värvid ning igaüks võiks teha maali, teemaks „Minu Prantsusmaa“,“ tunnistab restorani juhataja Kati Plaamus, et ega ta väga lootnudki, et kõik töötajad ootamatu ettepanekuga nõustuvad. „Hästi armas oli näha, et kõik töötajad tulid kaasa – kokad, teenindajad, raamatupidaja. Isegi minu ja peakoka Heidi laps otsustasid kampa lüüa.“ Ta pole kuulnud, et kunagi varem mõnes restoranis kõik töötajad oleksid maalinud ja seda ka avalikult näidanud.