LOODUSEST LAUALE | Mundris maguskartulid särtsaka sibula, kurgisalati ja kikerhernestega 

Foto: Kristi Rebane

Mundris maguskartulid on tõeliselt maitsvad ja neid on lihtne valmistada ka suuremale seltskonnale, ilma et toimetamisaeg palju pikeneks. Kikerherneste asemel võid kasutada ka muid kaunvilju, näiteks punaseid, musti või suuremaid heledaid võiube.