KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Bruxx (Tallinn): halvasti investeeritud aeg ja raha ning kurbus kehvast kõhutäiest 

Rottermanni kvartalisse on tekkinud üks uus puhvet, nimega Bruxx. Laiendiga „new belgian“. Et mul pole õrna aimugi, missugune on belgia köök ja mille poolest ta erineb oma naabrite omadest (eriti see va „uus-belgialik versioon“), otsustan minna seda lünka parandama.