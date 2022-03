LUGEJA KÜSIB: Kas kogu meie poodides müüdav piim on pärit Eestist? 

Foto: Pexels

Eesti Toiduliidu juhtaja Sirje Potisepp:

„Kuna piimaga on Eesti omavarustatus kaugelt üle oma tarbimise (statistiliselt umbes 180%) ja piimapuudust ei ole, võib kindel olla, et erinevate kaubamärkide nime all on sisu ehk piim Eesti lehmadelt.