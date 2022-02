Restoran Odessa administraator: Kõik lauad olid juba hõivatud, aga inimesed tulid ja tulid. 

Killuke Ukrainat trahteris Hutorok (eesti k. tareke). Foto: Martin Ahven

„Restoran on alati olnud populaarne, aga praegu on meil rahvast kordades rohkem kui oli enne covidit. Oleme Eesti elanikele väga tänulikud toetuse eest,“ ütleb restorani Odessa administraator Tetiana Dubinina. „Nii hea, et inimesed tahavad Ukrainat toetada, aga veel parem, kui see kõik kiiresti lõpeks,“ lisab trahteri Hutorok perenaine Svetlana Dogadina.