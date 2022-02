EVELIN ILVES | Miks algas hirmus, uskumatu koledus - päris sõda Euroopa südames - just Eesti sünnipäeval?

Ma ei saa kuidagi lahti küsimusest, mis üha kordub mõtetes - miks algas hirmus, uskumatu koledus - päris sõda Euroopa südames - just Eesti sünnipäeval? Kui hull midagi plaanib ja ka tegutsema asub, on detailid tähtsad. Miski ei juhtu ega satu kuhugile niisama. Mis on selle „pisiasja“ tegelik tähendus?