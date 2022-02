Hõissa, vastlad: proovi vürtsikat herne-tomatisuppi ja hauta seasabasid siidris  

Kui seajalgu on eestlased vastlapäeval põlvest põlve keetnud, siis nüüd võiks nn ninast sabani põhimõtet veidi laiendada ning vahelduseks hoopis seasabasid teha. Tänasel Õhtulehe toiduküljel olevale siidri-seasabadele sarnaneva retsepti leidis Britt aastaid tagasi rupsisöömist propageerinud Inglise koka Fergus Hendersoni kokaraamatust ja aja jooksul on ta seda endale veidi mugavamaks kohandanud. „Retsepti lugedes võib küll tunduda, et jantimist on kõvasti, kuid nii pole see teps mitte – sabad podisevad ahjus ise valmis ja saavad pärast üpris iseseisvalt ka krõbeda kooriku peale. Ja olgu öeldud – olenemata sellest, et suupiste paljudel kulmud juuksepiirini kergitab, on kõik maitsjad siiani ka teise pala juurde tõstnud,“ kinnitab Britt.