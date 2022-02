KILU PITSA PEAL - ÕUDUS VÕI ÕNDSUS? Testisime, kas Itaalia köögi alustala kannatab välja ugrimugriliku maitsestuse 

Õhtulehe stuudios erinevate Eesti maitsega pitsade maitsmistest. Foto: Hannes Dreimanis

Kui teid ajab pöördesse arutelu teemal, kas pitsa peale sobib ananassi panna, siis kuidas suhtuksite sellesse, et sinna pannakse hoopis kilu ja muna? Jube hea idee või jube õudus? Õhtuleht tõi oma maitsemeeled ohvriks ja testis kahte eestilikku pitsat. Muljed? „Issand, see on jubedus“ ja „kuule, see on täiesti hea!“.