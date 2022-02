EESTI PIDULAUD UKRAINA KÖÖGIGA | 7 ideed tähistada seekord meie vabaduse sünnipäeva sõtta kistud Ukraina roogadega 

Kiievi roogadest teatakse üle ilma Kiievi kotleti, ent sellel roale - täidetud kanalihakotletil, mis on siis tehtud kas fileest või hakklihast, on mitmeid eri versioone. Kiievi kotletina hakati seda serveerima arvatavasti tsaar Aleksander II õukonnas. Nimi kinnistus 20. sajandi alguses Kiievis asuva luksushotelli Continental menüüs kui „kotleta de-volyay po-kievski“. See siin on klassika kergemas võtmes.