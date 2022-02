KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Cafe XS (Pärnu): kena kevade otse taldrikul! 

Esitan tellimuse otse letis ning kuulen vastuseks rõõmustavat „kas toome prae lauda peale suppi?“. Ühest küljest peaks see ju küsimatagi selge olema, aga niimoodi jääb vähemalt see võimalik ebameeldivus olemata, et mõlemad käigud ühekorraga saabuks.