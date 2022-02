VIDEO | KÖÖGIKOOL | Vastlakuklid liiga kallid ja maitsetud? Vaata ja õpi, kui lihtne neid ise teha on!

Auhinnatud restorani Lahepere Villa perenaine Helen Vihtol teeb ka neile, kes köögis end kohmetuna tunnevad, puust ette ja punaseks, KUI lihtne on valmistada üks mõnus vastlakukkel, nii et saial oleks hea mahlane mekk, täidis tooks rahulduse ja see kõige ehtsam ja ausam vahukoor viiks otse taevasse.