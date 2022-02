SUUR TEST: kas kuus korda kallim vastlakukkel maitseb ka kuus korda paremini? 

Vastlakukleid valides lähtusime hinnast ja püüdsime ära maitsta neist kõige kallimad ja kõige odavamad. Kõik kuklid on ostetud sama päeva hommikul ja kahes kohas tuli isegi oodata, et need jõuaksid enne kaunistamist piisavalt jahtuda. Seega jõudsid need kohvikutest žürii lauale n-ö ahjusoojalt. Toimetuses kaalusime kuklid ära ja lõikasime siis neljaks, nii et kokkuvõttes võis iga žüriiliige ära süüa kaks tükki. Alustades kõige odavamast ja lõpetades kõige kallimaga.