Küpsetamata magustoidud EESTI SÜNNIPÄEVANÄDALA KOOK | Kohupiimakook kama ja mustsõstramoosiga Pille Enden , täna 09:53

Käes on kamahooaeg! Veebruaris, vabariigi aastapäeva paiku, tuleb kama ikka jälle päevakorda- siis meenub, et see sobib väga paljudesse roogadesse, iseäranis koogi sisse. Tarretatud küpsetamata koogis tuleb kama maitse väga hästi esile.