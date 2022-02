ARGINE LUKSUS | Veisekeel sibula-sinepikastmes  

Koostisosad 1 tk Veisekeel (u 1 kg) 1 tk Sibul 4 tk Küüslaugulüüs 1 tk Porgand 1 spl Must terapipar 2 spl Jäme sool Loorberileht SIBULA-SINEPIKASTE 2 tk Keskmine sibul 2 tk Küüslauguküüs 2 tl Hakitud tüümian 1 spl Dijoni sinep 2 spl Jahu 8 dl Keeduleem Sool Must pipar

1. Pane keel kastrulisse, kalla peale nii palju vett, et see ulatub 3-4 cm üle keele.

2. Kuumuta keemiseni, eemalda vaht. Alanda kuumust, lisa sibul, porgand, küüslauguküüned ja maitseained ning keeda mõõdukal kuumusel 3-3,5 tundi või kuni keel on hästi pehme. Valmidust saab proovida nii, et torgata nuga keskele, kui see läheb kergelt sisse ega osuta vastupanu, on keel valmis. Lase nii palju jahtuda, et saad seda käsitleda.