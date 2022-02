TÕHUS VITAMIINIPOMM | Brokolisalat peekoni ja viinamarjadega  

Vaid veerand tunniga valmiv salat on tõhus vitamiinipomm. Brokoli on üks kasulikumaid köögivilju üldse ja kui sellele lisada viinamarjad, roheline sibul ning päevalilleseemned, on tulemus vägagi tervisesõbralik. Kes rammusat majoneesikastet pelgab, võib selle asemel valmistada kergema vinegrettkastme.