EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Energiaomlett kahele 

Piltlikult öeldes sõltub sellest ka meie enda enesetunne ja tuju. Mikrobioomil on oluline roll nii meie immuunsuse kvaliteedi kui meeleolude dirigeerimisel. Toit, mida nad vajavad, sisaldub enamasti kiudainetes, millest me ise suurt lugu pidada ei mõista.

Kiudainete allikad on aga puu- ja köögiviljad, marjad, seemned, täisteraviljad. Ent kuidas teha üks maitsev inglise hommikusöök nii, et ka bakterid oma jao kätte saaksid? Võimalusi on palju, kuid mitte kõik nad pole meile endile innustavalt mokkamööda.