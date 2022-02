ÕHTULEHE TEST: milline poepiim maitseb kõige paremini? 

Nimetagem Õhtulehe seekordset pimetesti pigem katseks, et teha kindlaks, kas piim on piim ehk kas kõik suurtootjate piimad maitsevad ühtmoodi või tasuks poes piimariiuli ees hoolega mõelda, enne kui käsi paki järele sirutada. Lisaks toimetuse rahvale proovisid piimasid eelmisel aastal Eesti teravaima maitsemeelega kohvieksperdiks tunnistatud Tarmo Kaljuvee ja sommeljee Mikk Parre. Aga miks olid just ajakirjanikud tulemustest jahmunud?