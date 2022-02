Miks mõni piim maitseb magusalt ja mõni vesiselt? Selgitab lõhna- ja maitseteadlane Kristel Vene  

Üldiselt on piimas umbes 4,5-5% piimasuhkrut ehk laktoosi ja see on suhkrutest kõige vähem magus. Kui sahharoosi ehk valget lauasuhkrut hinnatakse magususe skaalal numbriga 1, siis laktoosi vaid 0,16ga. Glükoosi ehk viinamarjasuhkru puhul on see 0,8 ja galaktoosi puhul 0,65. Laktoos on oma olemuselt disuhkur, mis koosneb glükoosist ja galaktoosist. Meie kehas olev ensüüm laktaas lagundab piimasuhkru nendeks monosuhkruteks, sest verre saavad imenduda vaid viimased. Laktoositalumatul see ensüüm puudub ja sestap liigub laktoos peensoolest jämesoolde, kus see on bakteritele suurepärane toit. Bakterid toodavad omakorda gaase ja tekitavad ebamugavustunde.