PANDEEMIA VÕITJAD: WOLDID-BOLDID! Pereemal kulus toidukulleritele nädalas 300 eurot – ja ta pole erand! 

Lumesadu, lumetuisk Foto: Stanislav Moshkov

Kuidas on nii juhtunud, et toidukulleritele kulunud summad ulatuvad juba nädalas üle 300 euro, imestas Tallinna pereema. Midagi erilist ju ei tellitudki – lastele veidi süüa, kui endal tööpäev pingelisemaks läheb. Toidukullerid vaid rõõmustavad – kokku langesid pandeemia ja tarbimishoiakute muutus. Täpne kasv on firmasaladus, ent selle ulatusest annab märku fakt, et mullu hääletas parimat restorani Wolti keskkonnas üle 90 000 inimese, mis on üldjoontes seitse protsenti Eesti elanikest.