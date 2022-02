KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL| Raadiomaja kohvik (Tallinn): ei saa jätta kasutamata seda armetult ülekasutatud mõistet „suus sulav“ 

Rõõm algas sellest, et pisikesel puhvetil, mis suuresti omamaja rahvale on suunatud, on viitsimist iga päev panna üles ka oma FB lehele kogu selle päeva menüü, näidates nii, et ka muu rahvas on oodatud. Pisut üllatav oli näha, et selle pooltunnikese jooksul käis siit ridamisi tellimisi ära viimase ka toidukullereid – aga eks oli ka tööpäeva lõunane aeg.