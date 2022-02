SÕBRAPÄEVA NÄDALA KOOK | Vaarika-toorjuustusaiakesed  

Krõbedaid lehttainast põhja ja toorjuustust-vaarikamoosist täidisega saiakesi on lihtne valmistada ja need maitsevad imehead. Sõbrapäevaks võib tainast lõigata südamekujulised põhjad. Seda on hea teha mõne küpsise- või piparkoogivormiga, aga ka paberile joonistatud šablooni järgi. Maiustamiseks või kohvikõrvaseks võib ka lihtsalt ruudud või ristkülikud lõigata.